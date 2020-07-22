Блохин – об увольнении Михайличенко из Динамо: Произошла не совсем справедливая отставка

"Я считаю, что произошла не совсем справедливая отставка. Все-таки человек выполнил задачу – Динамо выиграло Кубок и заняло второе место. На мой взгляд, если выполнена задача, которая ставилась перед тренером, он должен продолжать работать.

Бьелица подтвердил свою заинтересованность в работе с Динамо

Во все тонкости не лезу. Надо спросить у самого Игоря Михайловича. Я говорю лишь о тех фактах, которые были в прессе. Михайличенко выполнил задание, потому увольнять его, кажется, было неправильно. Конечно, 23 очка отставания от Шахтера – это много, очень много. Но не будем лукавить, сейчас весь уровень Премьер-лиги таков. Будем откровенны, Шахтар всех на голову сильнее. Но 23 очка, это, конечно, слишком.

Сразу на следующий день после матча с Колосом созванивались с Михайличенко, когда объявили о его отставке. Сейчас вот тоже разговаривали. Поддержал его. Конечно, он очень расстроен, переживает, ведь человек выполнил задачу, а его уволили", – сказал Блохин в интервью Meta-ratings.

Динамо та новий наставник: 4 кандидати на заміну Михайличенку – серед них конкурент Шахтаря і віце-чемпіон світу