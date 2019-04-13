Блохін – про методи роботи Лобановського: Міг просто взяти і вигнати

Колишній нападник і тренер київського Динамо Олег Блохін в ефірі програми "Вацко Light" розповів про проблеми з нинішнім поколінням футболістів.

"Слова Кварцяного про те, що є тільки дві травми – перелом або смерть? Це стосувалося нашого футболу. А зараз спробуй змусити футболіста, особливо іноземця, зробити укол. Ми ж тоді про це не думали.

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Хотіли грати. Відкачували рідину з колін, зашивали ноги. Ніхто навіть не замислювався. Треба і все. Зараз вже вік і починається – то коліно, то гомілкостоп, то спина. У 20 років мені здавалося, що 30-річні футболісти – люди похилого віку.

Як міг натиснути Лобановський? Та дуже просто. Взяти і вигнати. Зараз спробуй вижени гравця з тренування, він тут же буде сидіти з менеджером у президента. За моїх часів не треба було купувати гравців за 5-10 млн. Брали безкоштовно найкращих з усієї України", – сказав Блохін.

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