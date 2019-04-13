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Близнюк: У матчі з Динамо Маріуполь має непогані шанси вклинитися у боротьбу за єврокубки

10:08 67 Читать на русском
Близнюк: У матчі з Динамо Маріуполь має непогані шанси вклинитися у боротьбу за єврокубки
Маріуполь

Колишній гравець Динамо Ілля Близнюк поділився очікуваннями від поєдинку 24 туру між киянами та Маріуполем.

 

"Так, відбиток від програного матчу в Кубку України на Динамо напевно залишиться. Плюс, кияни отримали ще одну погану новину у вигляді дискваліфікації на чотири матчі Гармаша. Хоча Денис зараз і не провідний гравець киян, але для психологічного стану команди – це мінус.

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Маріуполь, на мій погляд, має непогані шанси теж вирішити своє завдання і вклинитися в боротьбу за одну з путівок в єврокубки", – цитує Близнюка "Команда №1".

До слова, поєдинок 24 туру чемпіонату України між Маріуполем та Динамо відбудеться сьогодні, 13 квітня, початок – о 14:00.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Динамо Динамо Ілля Близнюк Ілля Близнюк Маріуполь - Динамо
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