Алієв: Шахтар завжди підбадьорює Маріуполь перед матчами з Динамо

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від матчу киян проти Маріуполя.

"Динамо завжди доводиться важко грати в Маріуполі. Це донецький регіон, Шахтар завжди підбадьорює цю команду. Саме в матчах проти київського клубу.

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Крім того, 4 провідних гравця Динамо пропускають цю зустріч. Думаю, матч буде цікавим як для вболівальників, так і для телеглядачів. Мій прогноз – Динамо переможе, але обидві команди заб'ють", – сказав Алієв для FootballHub.

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До слова, поєдинок 24 туру чемпіонату України між Маріуполем та Динамо відбудеться завтра, 13 квітня, початок – о 14:00.