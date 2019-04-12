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Алієв: Шахтар завжди підбадьорює Маріуполь перед матчами з Динамо

14:12 294 Читать на русском
Алієв: Шахтар завжди підбадьорює Маріуполь перед матчами з Динамо
ФК Маріуполь / Соцмережі

Колишній гравець Динамо Олександр Алієв поділився очікуваннями від матчу киян проти Маріуполя.

 

"Динамо завжди доводиться важко грати в Маріуполі. Це донецький регіон, Шахтар завжди підбадьорює цю команду. Саме в матчах проти київського клубу.

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Крім того, 4 провідних гравця Динамо пропускають цю зустріч. Думаю, матч буде цікавим як для вболівальників, так і для телеглядачів. Мій прогноз – Динамо переможе, але обидві команди заб'ють", – сказав Алієв для FootballHub.

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До слова, поєдинок 24 туру чемпіонату України між Маріуполем та Динамо відбудеться завтра, 13 квітня, початок – о 14:00.

Теги
Маріуполь - Динамо Маріуполь Маріуполь Олександр Алієв Олександр Алієв Шахтар Шахтар Динамо Динамо
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