Маріуполь – Динамо: анонс матчу УПЛ

Маріуполь приймає Динамо в рамках 24-го туру УПЛ. Анонс та прогноз на матч читайте на Футбол 24.

Маріуполь – Динамо

13 квітня, 14:00, Маріуполь, стадіон ім. В. Бойка

Головний арбітр: Юрій Можаровський (Львів)

Телетрансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Від Маріуполя у матчах проти Динамо завжди очікується відчайдушний бій до "останнього патрону". Дійсно, проти киян азовці завжди стараються, але досі "біло-сині" впевнено долали спротив, за всю історію протистояння поступившись лише двічі (один раз – технічно); передостання ж нічия трапилася 6,5 років тому. Всього їх було п'ять, але крайню у столиці запам'ятають надовго: 1:1 у травні 2018-го де-факто коронувало Шахтар, хоча до того кияни йшли у трьох очках від "гірників". Тим не менш, у поточному чемпіонаті все повернулося на свої місця: 0:2 у Маріуполі, 4:0 у Києві – без шансів для Маріуполя.

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Навесні азовці йдуть дуже непогано, хоча яскравим їх футбол назвати важко. Підопічні Олександра Бабича зуміли прорватися у верхню шістку, в п'яти останніх турах оформивши три нічиї та дві перемоги. Остання виявилась особливо яскравою: пропустивши від Львова у першому таймі, гості по перерві забили три голи за 22 хвилини – щоправда, відігратися вдалося завдяки "одинадцятиметровому" та вилученню Мартана. Пенальті взагалі є весняною стихією Маріуполя – так, у надважливому поєдинку проти Олімпіка азовці заробили їх одразу два, що й принесло три очки.

Динамо на внутрішній арені виглядає неймовірно сильно, вигравши всі п'ять весняних турів і видавши дуже пристойну кубкову битву проти Шахтаря. Статистика голів за цей період (17:5), прекрасна форма лідерів (4+4 у Циганкова), вияв характеру у топових матчах (камбек із Зорею, 120 хвилин з Шахтарем) – все це свідчить про те, що у Хацкевичу та його тренерському штабу за зиму вдалося підготувати команду до гонитви за золотом. Втім, з керуванням по ходу зустрічей у нього досі виникають проблеми – чого лише коштують провальні тайми у Запоріжжі та Харкові.

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Насторожують лише відверто привозна оборона та приступи непереконливого футболу Динамо після топ-матчів. Так, за розгромом від Челсі стався нервовий поєдинок з Олімпіком (1:2), а ще восени після важкої виїзної перемоги над Ренном кияни вдома програли Львову. Ці команди схожі з Маріуполем за своїм стилем, а значить сьогодні повинно бути весело.

Статистика протистояння та цікаві факти

1. Команди провели 43 очних зустрічі, в яких Динамо перемогло 37 разів, а Маріуполь – лише один. У прем'єр-лізі зіграно 39 матчів: 33 перемоги киян, 5 нічиїх, 1 перемога азовців. Крім того, Маріуполь має одну технічну перемогу.

2. Загальний рахунок протистояння: 23-111 на користь київського Динамо. В рамках УПЛ – 23-98.

3. Найбільша перемога Динамо в чемпіонатах України була зафіксована саме в матчі проти Маріуполя,який тоді ще називався Іллічівцем. У 2010 році кияни розгромили азовців з рахунком 9:0.

4. Маріуполь не перемагає Динамо у чемпіонатах 13 матчів поспіль (2 нічиї, 11 поразок).

5. Динамо може забити Маріуполю 100-й гол у Прем’єр-лізі (ще 2 м’ячі).

6. 30-й гол у Прем’єр-лізі може забити Віктор Циганков.

Кадрова ситуація

Маріуполь жодних проблем зі складом не має. Лазарет команди пустий, на картках ніхто не сидить, всі працювали у загальній групі – словом, повна ідилія. Вона сталася дуже вчасно, адже їх титулований суперник зіткнувся з просто-таки феєричними втратами.

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Одразу п'ять основних футболістів Динамо пропустять поєдинок через дискваліфікацію: Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Томаш Кендзьора, Тамаш Кадар і Денис Гармаш – останній взагалі отримав 4-матчеве відсторонення. Крім того, через травми не зможуть зіграти форварди Фран Соль та Артем Бєсєдін, а до відсутності Йосипа Піваріча та Мікеля Дуелунда всі вже встигли звикнути. Жах.

Орієнтовні склади на матч Маріуполь – Динамо

Маріуполь: Худжамов – Полегенько, Яворський, Биков, Демірі – Ігнатенко, Федорчук – Зубков, Чурко, Вакула – Борячук

Динамо: Бойко – Бурда, Шабанов, Сидорчук, Миколенко – Шепелєв, Алібеков – Циганков, Вербіч, Сідклей – Русин

Прогноз Футбол 24 – 1:2

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Враховуючи кадрові проблеми киян та непогану форму азовців навесні, розраховувати на легку прогулянку Динамо не доводиться. Маріуполь, можливо, навіть заб'є першим, але клас "біло-синіх" та їх вміння брати очки в катастрофічно складних ситуаціях змушують прогнозувати перемогу гостей.