Поєдинок третього туру відбору до ЧС-2022 Гібралтар – Нідерланди (0:7) достроково завершився для захисника гостей Дейлі Блінда, який зазнав пошкодження.

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31-річний гравець невдало приземлився на ногу та травмував зв'язки гомілкостопу, повідомляє сайт Аякса. Клуб схиляється, що нинішній сезон для Дейлі вже завершений, але гравець сподівається відновитись до Євро-2020.

Нагадаємо, у фінальній частині Євро-2020 Нідерланди у груповому етапі позмагаються з підопічними Шевченка.

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