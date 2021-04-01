Поединок третьего тура отбора к ЧМ-2022 Гибралтар – Нидерланды (0:7) досрочно завершился для защитника гостей Дэйли Блинда, который получил повреждение.

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31-летний игрок неудачно приземлился на ногу и травмировал связки голеностопа, сообщает сайт Аякса. Клуб склоняется, что нынешний сезон для Дэйли уже завершен, но игрок надеется восстановиться до Евро-2020.

Напомним, в финальной части Евро-2020 Нидерланды в групповом этапе поборются с подопечными Шевченко.

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