Араужо повернувся у Львів – бразилець вже зіграв у товариському матчі

Бразильський нападник Енріке Араужо перебуває у розташуванні ФК Львів.

Львів у товариському матчі зіграв у феєричну нічию проти Агробізнеса (3:3). У цьому матчі на полі з'явився Енріке Араужо.

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Бразилець раніше вже захищав кольори "левів", зігравши у минулому сезоні 5 матчів в УПЛ. Наприкінці березня Араужо перейшов в словацький клуб Локомотіва Кошіце.

У сезоні 2018/19 ФК Львів зумів потрапити до першої шісти УПЛ за підсумками першого етапу, але вийти у єврокубки льв'янам не вдалося.

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