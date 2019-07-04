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Араужо повернувся у Львів – бразилець вже зіграв у товариському матчі

4 липня 11:30 635 Читать на русском
Араужо повернувся у Львів – бразилець вже зіграв у товариському матчі
Енріке Араужо / фото: ФК Львів

Бразильський нападник Енріке Араужо перебуває у розташуванні ФК Львів.

Львів у товариському матчі зіграв у феєричну нічию проти Агробізнеса (3:3). У цьому матчі на полі з'явився Енріке Араужо.

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Бразилець раніше вже захищав кольори "левів", зігравши у минулому сезоні 5 матчів в УПЛ. Наприкінці березня Араужо перейшов в словацький клуб Локомотіва Кошіце.

У сезоні 2018/19 ФК Львів зумів потрапити до першої шісти УПЛ за підсумками першого етапу, але вийти у єврокубки льв'янам не вдалося.

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Львів Львів Енріке Араужо де Олівейра Енріке Араужо де Олівейра
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