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Бланко Лещук заинтересовал Спортинг Хихон

20:59 48 Читати українською
Бланко Лещук заинтересовал Спортинг Хихон
Густаво Бланко Лещук / ФК Шахтер

Нападающий донецкого Шахтера Густаво Бланко Лещук может перебраться в испанский Спортинг до закрытия трансферного окна.

Аргентинский нападающий вскоре может покинуть "горняков". Об этом сообщает Radio Marca.

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По информации издания, Бланко Лещук попал в сферу интересов хихонского Спортинга. Ранее сообщалось, что аргентинец может перейти в Леганес, который, в отличие от "красно-белых", представляет Ла Лигу, а не Сегунду.

Густаво Бланко Лещук в сезоне 2017/18 не смог закрепиться в основе Шахтера. Форвард провел лишь 15 матчей в УПЛ, в которых забил 1 мяч. Тренерский штаб дончан не рассчитывает на 26-летнего аргентинца украинского происхождения, поскольку он даже не поехал на тренировочный сбор "горняков" в Австрию.

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