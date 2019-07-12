Бланко Лещук попросил Шахтер отпустить его в Малагу

Форвард Шахтера Густаво Бланко Лещук не видит своего будущего в составе "горняков".

Нападающий Шахтера Густаво Бланко Лещук заявил о желании покинуть команду и попросил руководство отпустить его в Малагу, передает La Opinion de Malaga.

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27-летний аргентинец проводит предсезонный сбор с "горняками", но понимает, что не будет много игрового времени из-за Жуниора Мораеса и Оларенваджу Кайоде.

Отметим, что у Бланко Лещука остался год контракта с Шахтером, поэтому "горняки" не хотят отдавать его в аренду в Малагу, а оформить полноценный трансфер, но испанский клуб не может себе этого позволить.

Напомним, в прошлом сезоне Бланко Лещук провел за испанскую Малагу 42 матча во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 7 результативных передач.

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