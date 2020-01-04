"Бісова мавпа" або "бісове ї**ло": Кукурелья грубо обізвав Мілітао під час матчу Хетафе – Реал

Під час матчу 19 туру Прімери між Хетафе та Реалом відбулася перепалка між захисниками команд – Марком Кукурельєю та Едером Мілітао.

Іспанець та бразилець вирішили з'ясувати стосунки прямо на полі, інформує ABC.es.

Зідан виділив двох гравців Реала після розгромної перемоги над Хетафе

Кукурелья нібито дозволив собі расистський викрик на адресу опонента: "Cállate, puto mico" ("Стули пельку, бісова мавпо"). Втім, у гравця Хетафе є інша версія своїх слів – "Сierra el puto pico" ("Закрий своє бісове ї**ло"). Арбітр зустрічі Хосе Мунуера Монтеро цей епізод не помітив, тому не зупиняв матч.

Іспанська федерація проведе розслідування інциденту, і Кукурелья може отримати дискваліфікацію від одного до чотирьох матчів.

Реал розгромив Хетафе на виїзді та перервав провальну серію – нелогічний результат, феноменальний конкурент Луніна