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"Бісова мавпа" або "бісове ї**ло": Кукурелья грубо обізвав Мілітао під час матчу Хетафе – Реал

22:17 214 Читать на русском
"Бісова мавпа" або "бісове ї**ло": Кукурелья грубо обізвав Мілітао під час матчу Хетафе – Реал
Едер Мілітао / Reuters

Під час матчу 19 туру Прімери між Хетафе та Реалом відбулася перепалка між захисниками команд – Марком Кукурельєю та Едером Мілітао.

 
Давід Соріа 34’
Рафаель Варан 53’
Лука Модріч 90+6’
34’ Давід Соріа
53’ Рафаель Варан
90+6’ Лука Модріч

Іспанець та бразилець вирішили з'ясувати стосунки прямо на полі, інформує ABC.es.

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Кукурелья нібито дозволив собі расистський викрик на адресу опонента: "Cállate, puto mico" ("Стули пельку, бісова мавпо"). Втім, у гравця Хетафе є інша версія своїх слів – "Сierra el puto pico" ("Закрий своє бісове ї**ло"). Арбітр зустрічі Хосе Мунуера Монтеро цей епізод не помітив, тому не зупиняв матч.

Іспанська федерація проведе розслідування інциденту, і Кукурелья може отримати дискваліфікацію від одного до чотирьох матчів.

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Теги
Хетафе - Реал Мадрид Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Расизм у футболі Марк Кукурелья Марк Кукурелья Едер Мілітао Едер Мілітао Хетафе Хетафе
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