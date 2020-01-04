toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО АНГЛІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Зідан виділив двох гравців Реала після розгромної перемоги над Хетафе

20:35 289 Читать на русском
Зідан виділив двох гравців Реала після розгромної перемоги над Хетафе
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив дії підопічних у матчі 19 туру Прімери проти Хетафе (3:0).

 
Давід Соріа 34’
Рафаель Варан 53’
Лука Модріч 90+6’
34’ Давід Соріа
53’ Рафаель Варан
90+6’ Лука Модріч

"Ми знали, що будемо грати проти складної команди, але ми отримали бажане. Для нас важливо додавати, тому що цей чемпіонат дуже складний. Хлопці увімкнули високу інтенсивність з першої хвилини.

Валенсія втримала перемогу над Ейбаром і піднялась на шосту сходинку: 19-й тур Прімери, субота

Я радий за Куртуа, гадаю, що він задоволений своєю роботою. Ми могли пропустити в деяких моментах, але Тібо діяв дуже добре. Модріч – дуже важливий гравець для цієї команди і завжди таким залишиться. Лука Модріч – це Лука Модріч. Я радий через його зосередженість і цей спринт до гола на 90-й хвилині разом з Вальверде. Спочатку нам потрібно насолодитися цією перемогою, а далі готуватися до наступних непростих суперників", – цитує Зідана Marca.

Завдяки перемозі Реал принаймні тимчасово очолив турнірну таблицю Прімери, оскільки Барселона протистоятиме в дербі Еспаньйолу кількома годинами пізніше.

Реал розгромив Хетафе на виїзді та перервав провальну серію – нелогічний результат, феноменальний конкурент Луніна

blog_ava
Ребров визнаний найкращим тренером Ференцвароша за останні 10 років
08:00
5312
Теги
Хетафе - Реал Мадрид Тібо Куртуа Тібо Куртуа Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Зінедін Зідан Зінедін Зідан Лука Модріч Лука Модріч
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
59
хв
Еспаньйол
22:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук