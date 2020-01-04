Зідан виділив двох гравців Реала після розгромної перемоги над Хетафе

Головний тренер Реала Зінедін Зідан оцінив дії підопічних у матчі 19 туру Прімери проти Хетафе (3:0).

"Ми знали, що будемо грати проти складної команди, але ми отримали бажане. Для нас важливо додавати, тому що цей чемпіонат дуже складний. Хлопці увімкнули високу інтенсивність з першої хвилини.

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Я радий за Куртуа, гадаю, що він задоволений своєю роботою. Ми могли пропустити в деяких моментах, але Тібо діяв дуже добре. Модріч – дуже важливий гравець для цієї команди і завжди таким залишиться. Лука Модріч – це Лука Модріч. Я радий через його зосередженість і цей спринт до гола на 90-й хвилині разом з Вальверде. Спочатку нам потрібно насолодитися цією перемогою, а далі готуватися до наступних непростих суперників", – цитує Зідана Marca.

Завдяки перемозі Реал принаймні тимчасово очолив турнірну таблицю Прімери, оскільки Барселона протистоятиме в дербі Еспаньйолу кількома годинами пізніше.

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