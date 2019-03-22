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Бишовець: Шевченко вирішив не викликати Ракицького, щоб не створювати деструктивну атмосферу в збірній України

11:09 299 Читать на русском
Бишовець: Шевченко вирішив не викликати Ракицького, щоб не створювати деструктивну атмосферу в збірній України
Яросалв Ракицький / фото: ФК Зеніт

Екс-гравець Динамо та збірної Росії Анатолій Бишовець дав прогноз на матч відбору Євро-2020 між збірними України та Португалії та прокоментував невиклик захисника Зеніта Ярослава Ракицького у табір "синьо-жовтих".

 

"Португалія переможе. Там якогось гравця українці знову натуралізували, а Ракицького, навпаки не викликають.

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Думаю, є тут, можливо, і раціональне рішення, яке прийняв Шевченко. Рішення не створювати навколо команди неприємну, деструктивну атмосферу. Адже навіть багато гравців засуджують перехід Ракицького в російський чемпіонат, тому це грамотне рішення.

У португальців знову гратиме Роналду, а це вже створює певні складнощі для оборони. І, звичайно, не можна не враховувати, фактор того, що Челсі розбив київське Динамо в пух і прах в Лізі Європи. Є проблеми зараз в українському футболі. А у Португалії повно зіркових гравців, ще є і Сілва, який теж зіграє ключову роль. Впевнений у перемозі Португалії в кілька м'ячів", – сказав Бишовець для Bookmaker-ratings.

Зазначимо, сьогодні підопічні Андрія Шевченка протистоятимуть збірній Португалії в матчі першого туру відбору до Євро-2020.

Португалія – Україна: анонс і прогноз на матч 1-го туру відбору Євро-2020

Теги
Євро-2020 Україна Україна Португалія - Україна Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький Анатолій Бишовець
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