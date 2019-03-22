Бышовец: Шевченко решил не вызывать Ракицкого, чтобы не создавать деструктивную атмосферу в сборной Украины

Экс-игрок Динамо и сборной России Анатолий Бышовец дал прогноз на матч отбора Евро-2020 между сборными Украины и Португалии и прокомментировал невызов защитника Зенита Ярослава Ракицкого в лагерь "сине-желтых".

"Португалия победит. Там какого-то игрока украинцы вновь натурализовали, а Ракицкого, наоборот не вызывают.

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Думаю, есть здесь, возможно, и рациональное решение, правильное, принятое Шевченко. Решение не создавать вокруг команды неприятной, деструктивной обстановки. Ведь даже многие игроки осуждают переход Ракицкого в российский чемпионат, так что это грамотное решение.

У португальцев снова будет играть Роналду, а это уже создает определенные сложности для обороны. И, конечно, нельзя не учитывать, фактор того, что Челси разбил киевское Динамо в пух и прах в Лиге Европы. Есть проблемы сейчас в украинском футболе. А у Португалии полно звездных игроков, еще есть и Силва, который тоже сыграет ключевую роль. Уверен в победе Португалии в пару мячей", – сказал Бышовец для Bookmaker-ratings.

Отметим, сегодня подопечные Андрея Шевченко будут противостоять сборной Португалии в матче первого тура отбора к Евро-2020.

Португалия – Украина: анонс и прогноз на матч 1-го тура отбора Евро-2020