Більярдний гол зірки Тоттенхема у відеоогляді матчу Фінляндія – Данія
23:06 - Читать на русском
Данія здобула перемогу над Фінляндію в шостому турі відбору до Євро-2024. Відео гола та огляд матчу дивіться на "Футбол 24".
завершено
Данці в важкому матчі змогли здолати лідера турнірної таблиці групи Н збірну Фінляндії. Єдиний гол в матчі забив красивим ударом півзахисник Тоттенхема П'єр-Еміль Хьойберг.
Євро-2024, відбір: Данія здолала фінів і лідирує в групі, Чорногорія вирвала перемогу на останній секунді
Наразі в групі Н збірна Данії лідирує, випереджаючи фінів та збірну Казахстану на один бал.
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