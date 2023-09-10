Бильярдный гол звезды Тоттенхэма в видеообзоре матча Финляндия – Дания
10 сентября 23:06 - Читати українською
Дания одержала победу над Финляндией в шестом туре отбора к Евро-2024. Видео гола и обзор матча смотрите на "Футбол 24".
завершено
Датчане в тяжелом матче смогли одолеть лидера турнирной таблицы группы Н сборную Финляндии. Единственный гол в матче забил красивым ударом полузащитник Тоттенхэма Пьер-Эмиль Хейберг.
Евро-2024, отбор: Дания одолела финнов и лидирует в группе, Черногория вырвала победу на последней секунде
Пока в группе Н сборная Дании лидирует, опережая финнов и сборную Казахстана на один балл.
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