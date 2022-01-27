"Нас завжди переслідують чотирилапі друзі. Ще за Миколи Петровича Павлова у нас була Царська стежка, якою ми постійно бігали. І там на прив'язі сидів один собака, який вже, напевно, так втомився на нас гавкати, що під кінець нашої стежки він вже просто охрип.

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Тут, у Туреччині, ми теж з року в рік бігаємо по пляжу, а собаки за нами. Зараз вони доволі веселі, гавкають, але під кінець, мабуть, теж хрипітимуть", – пожартував Чеснаков у коментарі Футбол NEWS.

Додамо, що Ворскла проводить свої нинішні збори в Анталії. Підопічні Максимова завершили першу частину сезону на 5-й сходинці УПЛ.

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