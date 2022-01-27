"Нас всегда преследуют четвероногие друзья. Еще при Николае Петровиче Павлове у нас была Царская тропа, по которой мы постоянно бегали. И там на привязе сидела одна собака, которая уже, наверное, так устала на нас лаять, что под конец нашей тропы она уже просто охрипла.

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Здесь, в Турции, мы тоже из года в год бегаем по пляжу, а собаки за нами. Сейчас они довольно веселые, лают, но под конец, пожалуй, тоже будут хрипеть", – пошутил Чеснаков в комментарии Футбол NEWS.

Добавим, что Ворскла проводит свои нынешние сборы в Анталии. Подопечные Максимова завершили первую часть сезона на 5-й строчке УПЛ.

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