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ЛІГА ЄВРОПИ ДИНАМО - ЛУГАНО ГЕНТ - ОЛЕКСАНДРІЯ ШАХТАР - АТАЛАНТА

Гент – Олександрія – відео голів

22:20 346 Читать на русском
Гент – Олександрія – відео голів
Гент – Олександрія – відео голів і огляд матчу

Гент приймає Олександрію у 6 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр
 
7’ Лоран Депуатр
16’ Лоран Депуатр

Гент вже на 7-й хвилині вийшов вперед. Безус протягнув м'яч через центр та віддав розрізну передачу на хід Депуатру, який вийшов віч-на-віч з Паньківим і пробив у ближній кут – 1:0! Всього через десять хвилин ця ж парочка організувала ще одне взяття воріт.

Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Яремчука, Безуса та Пластуна

Гент – Олександрія: відео гола Депуатра:

Гент – Олександрія: відео другого гола Депуатра:

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Теги
Ліга Європи Гент - Олександрія Гент Гент Відеоновини Олександрія Олександрія
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