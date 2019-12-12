Гент – Олександрія – відео голів

Гент приймає Олександрію у 6 турі групового етапу Ліги Європи. Дивіться відео голів та огляд матчу на сайті "Футбол 24".

Гент вже на 7-й хвилині вийшов вперед. Безус протягнув м'яч через центр та віддав розрізну передачу на хід Депуатру, який вийшов віч-на-віч з Паньківим і пробив у ближній кут – 1:0! Всього через десять хвилин ця ж парочка організувала ще одне взяття воріт.

Гент – Олександрія: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи за участі Яремчука, Безуса та Пластуна

Гент – Олександрія: відео гола Депуатра:

Гент – Олександрія: відео другого гола Депуатра: