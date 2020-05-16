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Безус: Україна має непогані шанси вистрілити на Євро навіть за рік

17:41 56 Читать на русском
Безус: Україна має непогані шанси вистрілити на Євро навіть за рік
Роман Безус / фото Павла Кубанова

Півзахисник збірної України Роман Безус вважає, що перенесення Євро-2020 не позначиться на шансах команди добре виступити.

"Останніми роками команда своєю грою підтверджує високий клас, колектив зіграний, заробив авторитет в Європі. Важливо, щоб пандемія відступила й проводилися змагання. Вважаю, у збірної України непогані шанси вистрілити на Євро навіть за рік.

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Суперники по Лізі націй? Дуже сильні, але буде цікаво з ними зіграти. Німеччина, Іспанія та Швейцарія не потребують представлення. У протистоянні з такими опонентами можна побачити й свій потенціал, тому з нетерпінням чекаю цих матчів, якщо, звичайно, заслуговуватиму на виклик до національної команди", – цитує Безуса прес-служба УАФ.

Нагадаємо, суперниками збірної України на чемпіонаті Європи, який перенесли на літо 2021, стануть Нідерланди та Австрія. Третій опонент "синьо-жовтих" визначиться пізніше, після завершення матчів плей-офф. Як відомо, команда Шевченка свої матчі проведе в Амстердамі та Бухаресті.

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