Безус: Украина имеет неплохие шансы выстрелить на Евро даже через год

Полузащитник сборной Украины Роман Безус считает, что перенос Евро-2020 не отразится на шансах команды хорошо выступить.

"В последние годы команда своей игрой подтверждает высокий класс, коллектив сыгран, заработал авторитет в Европе. Важно, чтобы пандемия отступила и проводились соревнования. Считаю, у сборной Украины неплохие шансы выстрелить на Евро даже через год.

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Соперники по Лиге наций? Очень сильные, но будет интересно с ними сыграть. Германия, Испания и Швейцария не нуждаются в представлении. В противостоянии с такими оппонентами можно увидеть и свой потенциал, поэтому с нетерпением жду этих матчей, если, конечно, буду заслуживать вызов в национальную команду", – цитирует Безуса пресс-служба УАФ.

Напомним, соперниками сборной Украины на чемпионате Европы, который перенесли на лето 2021 станут Нидерланды и Австрия. Третий оппонент "сине-желтых" определится позже, после завершения матчей плей-офф. Как известно, команда Шевченко свои матчи проведет в Амстердаме и Бухаресте.

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