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"Футбол може поставити на місце так, що потім довго будеш збиратися": Яремчук хоче уникнути провалу України на Євро-2016

10:17 713 Читать на русском
"Футбол може поставити на місце так, що потім довго будеш збиратися": Яремчук хоче уникнути провалу України на Євро-2016
Роман Яремчук / Сайт УАФ

Форвард Гента та збірної України Роман Яремчук застеріг команду від самовпевненості перед наступним Євро.

"Ця збірна України була на ходу і показувала хороші матчі. Але ситуація складалася так, що Степаненко і Ярмоленко отримали травми. Хочеться, щоб всі були максимально готові та на ходу. Тоді ми могли б давати результат на турнірі.

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Всі знають, що у нас хороша команда. У Європі про нас почали говорити. Однак футбол може одного разу поставити на місце так, що потім довго будеш збиратися. На Євро-2016 збірна виступила невдало, потім довго була критика. Потрібно ставитися до всього послідовно і підготувати себе до серйозних матчів. Потрібно докладати зусилля, щоб пройти якомога далі. Мрія кожного українця – виграти чемпіонат Європи. Але потрібно бути реалістом і рухатися до мети крок за кроком", – підкреслив Яремчук в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, на Євро-2016 збірна України під керівництвом Михайла Фоменка посіла останнє місце групи, не набравши жодного очка та не забивши жодного м'яча.

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Збірна України Україна Україна Роман Яремчук Роман Яремчук Євро-2020
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