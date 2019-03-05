Безус розповів, де міг опинитись замість Гента

Півзахисник Гента Роман Безус розповів, що міг перейти в клуб з іншої країни.

"Приїжджав президент, запропонували суму вдвічі більшу, ніж у Бельгії, але я не погодився. Це був клуб другої турецької ліги.

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Склалися всі пазли для переходу в Гент. Сильніша команда, краща інфраструктура, місто набагато краще для сім'ї, адже є національна школа, старший син зможе тренуватися в місцевій футбольній школі. Всі ці моменти допоможуть мені по-футбольному рости. Гент багато про мене знав, стежив за мною ще з часів виступів в Україні.

Поступово адаптуюся в команді. Українці допомогли знайти спільну мову в колективі", – сказав Безус програмі Циганик LIVE.