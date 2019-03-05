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Безус рассказал, где мог оказаться вместо Гента

18:56 2 Читати українською
Безус рассказал, где мог оказаться вместо Гента
Роман Безус / ФК Гент

Полузащитник Гента Роман Безус рассказал, что мог перейти в клуб из другой страны.

"Приезжал президент, предложили сумму вдвое большую, чем в Бельгии, но я не согласился. Это был клуб второй турецкой лиги.

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Сложились все пазлы для перехода в Гент. Более сильная команда, лучше инфраструктура, город намного лучше для семьи, ведь есть национальная школа, старший сын сможет тренироваться в местной футбольной школе. Все эти моменты помогут мне по-футбольному расти. Гент много про меня знал, следил за мной еще со времен выступлений в Украине.

Постепенно адаптируюсь в команде. Украинцы помогли найти общий язык в коллективе", – сказал Безус программе Циганик LIVE.

Теги
Гент Гент Бельгия Украинцы за рубежом Роман Безус Роман Безус
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