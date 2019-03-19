Безус – про повернення у збірну України: Розумію футбол національної команди

Півзахисник збірної України Роман Безус прокоментував свій виклик в національну команду вперше з 2016 року.

"Коли у мене були проблеми в кар'єрі, я поставив собі дві мети: повернутися в збірну України і знову почути гімн Ліги чемпіонів. За два з половиною роки, що я не грав за збірну, там мало залишилося тих, кого я знав, дуже багато молоді.

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Дуже хочеться скоріше зануритися в атмосферу збірної і, звичайно, хотілося б зіграти якісь хвилини. Я бачив, як зараз грає збірна, я розумію цей футбол і зможу бути корисним", – сказав Безус каналу Футбол 1.

Також хавбек поділився очікуваннями від матчу 1 туру відбору Євро-2020 проти збірної Португалії.

"Всі знають, що це за команда. Але ми будемо розбирати її гру, тренерський штаб покаже і розповість, як нам краще зіграти. Андрій Миколайович сказав, що для нас головне – не боятися грати проти них", – цитує Безуса Динамоманія.

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