Гент гостював у Кортрейка і вже на старті зустрічі пропустив із пенальті. Таким же чином "буйволи" могли відігратися на початку другого тайму, але змарнували свій шанс.

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Своєрідним антигероєм став український легіонер Роман Безус, який не зміг переграти голкіпера господарів. Зрештою, рахунок так більше і не змінився, хоча Гент забив наприкінці матчу, але гол Тіссудалі скасував VAR.

Додамо, що після семи зіграних матчів Гент з такою ж кількістю очок розташувався над самісінькою зоною вильоту, тоді як Кортрейк піднявся на шосту позицію.

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