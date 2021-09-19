Брюгге дотиснув Шарлеруа у матчі чемпіонату Бельгії. В зустрічі взяв участь і Едуард Соболь.

Ліга Жупіле, 8-й тур

Шарлеруа – Брюгге – 0:1

Голи: де Кетеларе, 90+2

Головне протистояння туру у Бельгії відбувалось на Стад дю Пеї де Шарлеруа, куди завітав Брюгге – один із лідерів чемпіонату. Весь поєдинок за гостей провів гравець збірної України Едуард Соболь, який, забігаючи наперед, результативними діями не відзначався.

Блізніченко – про образу на Вернидуба: Він не вніс мене в заявку на жоден з турнірів і звалив все на Шериф

Перший тайм обидва колективи провели у розвідці, а по перерві поводились більш активно. Переважав за ударами навіть Шарлеруа, але футбольне везіння було на стороні Брюгге. Ван дер Бремпт, який вийшов на заміну, асистував де Кетеларе, який забив на 90+2 хвилині.

"Чорно-сині" мінімально перемогли та повернули собі лідерство, набравши 17 залікових балів. "Зебри" ж із тринадцятьма очками залишились п'ятими.

"Це постріл собі в ногу": Петракова критикують за невиклик Маліновського – справжня ціна скандалу і хто наступна жертва