Гент гостил у Кортрейка и уже на старте встречи пропустил с пенальти. Таким же образом "буйволы" могли отыграться в начале второго тайма, но упустили свой шанс.

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Своеобразным антигероем стал украинский легионер Роман Безус, который не смог переиграть голкипера хозяев. В конце концов, счет так больше и не изменился, хотя Гент забил в конце матча, но гол Тиссудали отменил VAR.

Добавим, что после семи сыгранных матчей Гент с таким же количеством очков расположился над самой зоной вылета, тогда как Кортрейк поднялся на шестую позицию.

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