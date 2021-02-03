У кубковому протистоянні представник Ліги Жупіле без особливих труднощів здолав нижчолігового суперника. Свою лепту в перемогу вніс і форвард збірної України Мар'ян Швед. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Кубок Бельгії, 1/16 фіналу

Мехелен – РВДМ – 2:0

Голи: Дрейф, 28 (пен.), Швед, 65

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Господарі забили першоліговому РВДМ в середині першого тайму: Ферді Дрейф з пенальті покарав суперника за грубу гру у власному штрафному майданчику.

По перерві форвард збірної України Мар'ян Швед, який вийшов на поле з перших хвилин, зробив свою справу – нашому легіонеру вдалось втікти від оборонців, увірватись у штрафний майданчик суперника і проштовхнути сферу у ближній кут. До слова, цей гол став для 23-річного українця четвертим в сезоні.

Швед був активним протягом всього матчу – ще у першому таймі на ньому грубо сфолили захисники, але арбітр не наважився призначити одинадцятиметровий. Зрештою, на 76-й хвилині головний тренер вирішив поберегти свого форварда і Мар'яна замінив Віктор Вернерссон.

У наступному раунді Кубка Бельгії суперником Мехелена стане Беєрсхот Вілрейк.

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