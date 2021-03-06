Новоспечений наставник Львова Анатолій Безсмертний розповів про перші враження від роботи з командою та оцінив найближчого суперника "синьо-золотих".

"Вивчаю команду, футболістів. Вчу їхні прізвища та імена. Потроху вливаюсь. Намагаємося тренувати різні аспекти футболу. Проблема, що поки не зовсім вивчив колектив. Часу не вистачає, тому що треба і команду готувати, і вивчати суперника.

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Зміни завжди впливають на колектив. Роботу, яку ми пропонуємо, хлопці непогано виконують. Зоря – команда рівня Динамо, Шахтаря. Вважаю, Зоря – флагман українського футболу. Нам буде дуже важко. Ми їдемо грати, а там вже будемо дивитися. Нам потрібно виходити зі своїх можливостей", – сказав Безсмертний в ефірі Футбол News.

До слова, матч проти луганців, який відбудеться завтра, 7 березня, буде дебютним для Анатолія Безсмертного на чолі львів'ян.

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