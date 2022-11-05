Без секса: европейская топ-сборная по-особенному готовится к ЧМ-2022
20:10 - Читати українською
Чемпионат мира в Катаре стартует менее чем через три недели. У некоторых сборных будет особая атмосфера.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил полностью ограничить футболистов от общения с женщинами и не только. Те остановятся на круизном лайнере стоимостью более 1 миллиарда евро. Футбол 24 рассказывает об избранницах, которые уже забронировали себе роскошное место на берегу Катара.
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