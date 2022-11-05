Чемпионат мира в Катаре стартует менее чем через три недели. У некоторых сборных будет особая атмосфера.

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт решил полностью ограничить футболистов от общения с женщинами и не только. Те остановятся на круизном лайнере стоимостью более 1 миллиарда евро. Футбол 24 рассказывает об избранницах, которые уже забронировали себе роскошное место на берегу Катара.