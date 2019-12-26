Без Роналду, але з другом Шевченка – AS опублікував символічну збірну усіх часів, яка дивує

Авторитетне іспанське видання AS презентувало дрім-тім, яка б могла виграти все.
Воротарську позицію у символічній збірній віддали екс-голкіперу СРСР Леву Яшину.
Буффон повторив неймовірне досягнення Мальдіні в Серії А
У захисті розташувались одразу двоє колишніх гравців Мілана Паоло Мальдіні та Кафу. Також їм компанію склали англієць Боббі Мур та німець Франц Бекенбауер.
За півзахист відповідають нідерландська легенда Йохан Кройф, нинішній наставник Реала Зінедін Зідан, одіозний Дієго Марадона та гордість "вершкових" Альфредо Ді Стефано.
Серед нападників почесні місця отримали зірка Барселони Ліонель Мессі та легендарний бразилець Пеле.
Маліновський бере приклад з Мессі, романтичний Лунін та вульгарний Ібрагімовіч – Як футбольний світ зустрічав Різдво