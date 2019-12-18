Буффон повторив неймовірне досягнення Мальдіні в Серії А

Голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон наздогнав легендарного оборонця Мілана Паоло Мальдіні в списку гвардійців італійської Серії А.

Культові фігури кальчо тепер ділять перше місце в списку гравців із найбільшою кількістю матчів у чемпіонаті (по 647), повідомляє Opta Sports.

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Буффон вийшов у старті Юве на поєдинок 17-го туру Серії А проти Сампдорії, що дозволило йому наздогнати Мальдіні. Символічно, що воротар дебютував в італійській першості в листопаді 1995-го в матчі проти Мілана. Тоді він захищав кольори Парми. До Турина Буффон переїхав у 2001 році й проводить свій 18-й сезон у светрі "Старої синьйори".

До слова, одноосібним власником рекорду за кількістю матчів у Серії А Джанлуїджі Буффон може стати вже на початку січня.