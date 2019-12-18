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Буффон повторив неймовірне досягнення Мальдіні в Серії А

20:30 427 Читать на русском
Буффон повторив неймовірне досягнення Мальдіні в Серії А
Мальдіні тисне руку Буффону / Image Photo Agency

Голкіпер туринського Ювентуса Джанлуїджі Буффон наздогнав легендарного оборонця Мілана Паоло Мальдіні в списку гвардійців італійської Серії А.

35’ Джанлука Капрарі
 
Пауло Дибала 19’
Кріштіану Роналду 45’
19’ Пауло Дибала
35’ Джанлука Капрарі
45’ Кріштіану Роналду

Культові фігури кальчо тепер ділять перше місце в списку гравців із найбільшою кількістю матчів у чемпіонаті (по 647), повідомляє Opta Sports.

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Буффон вийшов у старті Юве на поєдинок 17-го туру Серії А проти Сампдорії, що дозволило йому наздогнати Мальдіні. Символічно, що воротар дебютував в італійській першості в листопаді 1995-го в матчі проти Мілана. Тоді він захищав кольори Парми. До Турина Буффон переїхав у 2001 році й проводить свій 18-й сезон у светрі "Старої синьйори".

До слова, одноосібним власником рекорду за кількістю матчів у Серії А Джанлуїджі Буффон може стати вже на початку січня.

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Головне Рекорди Паоло Мальдіні Серія А Сампдорія - Ювентус Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія
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