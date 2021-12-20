Колишня зірка Металіста й Шахтаря Тайсон оформить гучне повернення в Україну. Він повинен приєднатись до харків'ян.

33-річний бразилець знову одягне жовто-синю футболку, повідомляє телеграм-канал Тайны Футбола.

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Скоріш за все, це станеться по завершенні сезону 2021/22. Щоправда, є й невелика ймовірність переходу у найближче трансферне вікно. Вінгер у спілкуванні з джерелом підтвердив сенсаційні наміри щодо повернення в український чемпіонат.

Нагадаємо, Тайсон у 2010 перебрався з Бразилії у Металіст. Через три роки він став гравцем донецького Шахтаря, де виступав до весни 2021-го. Зараз 33-річний футболіст грає за Інтернасьйонал, його контракт розрахований до літа 2023-го.

Металіст наразі є головним претендентом на вихід в УПЛ. Першу частину Першої ліги колектив Олександра Кучера завершив лідером з перевагою в 11 очок над другим Кривбасом.

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