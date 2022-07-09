Лос-Анджелес здобув перемогу в дербі з Лос-Анджелес Гелаксі (3:2), а перед американськими трибунами нарешті з'явився Гарет Бейл.

Бейл став гравцем Лос-Анджелеса

Валлієць перед грою привітав уболівальників, а після перемоги разом з новими одноклубниками яскраво відсвяткували. Бейл вигукував одну з клубних кричалок у мегафон, а інші гравці обливали його водою.

Нагадаємо, Гарет перейшов на правах вільного агента в Лос-Анджелес, адже нещодавно термін його контракту з Реалом завершився. За Мадрид він виступав з 2013 року, у якому зіграв у 258 матчах та відзначився 106 голами та 67 асистами. Бейл став героєм фіналу ЛЧ у Києві, забивши двічі у ворота Ліверпуля.