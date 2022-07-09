Лос-Анджелес одержал победу в дерби с Лос-Анджелес Гэлакси (3:2), а перед американскими трибунами наконец-то появился Гарет Бейл.

Бейл стал игроком Лос-Анджелеса

Валлиец перед игрой приветствовал болельщиков, а после победы вместе с новыми одноклубниками ярко отпраздновали. Бейл выкрикивал одну из клубных кричалок в мегафоне, а другие игроки обливали его водой.

Напомним, Гарет перешел на правах свободного агента в Лос-Анджелес, ведь недавно срок его контракта с Реалом истек. За Мадрид он выступал с 2013 года, в котором сыграл в 258 матчах и отличился 106 голами и 67 ассистами. Бейл стал героем финала ЛЧ в Киеве, забив дважды в ворота Ливерпуля.