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Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів через жест у грі з Атлетіко

16:11 592 Читать на русском
Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів через жест у грі з Атлетіко
Гарет Бейл / AS

Вінгер Реала Гарет Бейл може отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Іспанії.

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії вивчить поведінку півзахисника Реала Гарета Бейла в матчі з Атлетіко. Після голу футболіст зобразив жест, який схожий на непристойний.

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Якщо комітет вирішить, що жест був непристойним та міг спровокувати вболівальників Атлетіко, то Бейлу загрожує від 4 до 12 матчів дискваліфікації. Якщо буде вирішено, що жест не був адресований до фанатів, то вінгер отримає від 1 до 3 матчів дискваліфікації, повідомляє AS.

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До слова, арбітр поєдинку Мартінес Мунуера не помітив жесту та не виклав дану ситуацію у протоколі матчу.

Іспанія23 турВанда Метрополітано (Мадрид)

Атлетіко - Реал Мадрид: Субота 09 лютого 2019

Атлетіко
Матч завершено
1 : 3
Реал Мадрид
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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія Атлетіко - Реал Мадрид
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