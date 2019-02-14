Бейла можуть дискваліфікувати на 12 матчів через жест у грі з Атлетіко

Вінгер Реала Гарет Бейл може отримати тривалу дискваліфікацію у чемпіонаті Іспанії.

Дисциплінарний комітет Королівської федерації футболу Іспанії вивчить поведінку півзахисника Реала Гарета Бейла в матчі з Атлетіко. Після голу футболіст зобразив жест, який схожий на непристойний.

Бейл в мадридському дербі забив 100-й гол за Реал

Якщо комітет вирішить, що жест був непристойним та міг спровокувати вболівальників Атлетіко, то Бейлу загрожує від 4 до 12 матчів дискваліфікації. Якщо буде вирішено, що жест не був адресований до фанатів, то вінгер отримає від 1 до 3 матчів дискваліфікації, повідомляє AS.

Рамос – про перебір жовтих карток: Я б збрехав, якби сказав, що зробив це ненавмисно

До слова, арбітр поєдинку Мартінес Мунуера не помітив жесту та не виклав дану ситуацію у протоколі матчу.