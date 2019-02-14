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Рамос – про перебір жовтих карток: Я б збрехав, якби сказав, що зробив це ненавмисно

12:51 525 Читать на русском
Рамос – про перебір жовтих карток: Я б збрехав, якби сказав, що зробив це ненавмисно
Серхіо Рамос / Соцмережі

Капітан Реала Серхіо Рамос натякнув, що спеціально отримав жовту картку у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса.

Рамос отримав жовту картку на 89-ій хвилині матчу проти Аякса, тоді як переможний гол Реал забив за дві хвилини до цього. Це вже третє попередження для центрбека у поточному розіграші Ліги чемпіонів, отже Рамос пропустить матч-відповідь проти Аякса.

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Після гри захисник натякнув, що навмисно заробив "гірчичник". "Виходячи з результату, я б збрехав, якби сказав, що зробив це ненавмисно. Я думав про це під час гри", – цитує Рамоса Football-Espana.

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Цей випадок може бути розглянутий УЄФА, а Рамосу загрожує дискваліфікація ще на один матч, як це було з його партнером Даніелем Карвахалем у минулому сезоні.

Ліга чемпіонів1/8 фіналуЙохан Кройф Арена (Амстердам)

Аякс - Реал Мадрид: Середа 13 лютого 2019

Аякс
Матч завершено
1 : 2
Реал Мадрид
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Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Аякс - Реал Мадрид Серхіо Рамос Серхіо Рамос УЄФА
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