Бейл розкритикував стан поля на стадіоні в Росії – трава виривалася шматками
Вінгер Реала та збірної Уельсу Гарет Бейл залишився незадоволений підготовкою Казань Арени до матчу з Білоруссю (3:2).
Поєдинок кваліфікації до ЧС-2022 був перенесений у Росію, оскільки європейські країни перестали приймати білоруські рейси, а своїм авіакомпаніям заборонили літати в Білорусь.
Хет-трик Бейла у відеоогляді матчу Білорусь – Уельс – 2:3
Уельс завдяки хет-трику Бейла на останніх секундах вирвав перемогу, але зробити це було непросто, зокрема, і через стан газону. Трава на полі була в катастрофічному стані й регулярно виривалася цілими шматками.
"Це був не найкращий перший тайм, але я відчув, як наша гра змінилася в другому. Грати на полі було непросто, воно було дуже сухим і м'яким. Але хлопці знову проявили характер", – сказав Бейл для Sky Sports.
Білорусь втратила перемогу над збірною Уельсу – Бейл хет-триком створив диво у Росії