Поєдинок кваліфікації до ЧС-2022 був перенесений у Росію, оскільки європейські країни перестали приймати білоруські рейси, а своїм авіакомпаніям заборонили літати в Білорусь.

Хет-трик Бейла у відеоогляді матчу Білорусь – Уельс – 2:3

Уельс завдяки хет-трику Бейла на останніх секундах вирвав перемогу, але зробити це було непросто, зокрема, і через стан газону. Трава на полі була в катастрофічному стані й регулярно виривалася цілими шматками.

"Це був не найкращий перший тайм, але я відчув, як наша гра змінилася в другому. Грати на полі було непросто, воно було дуже сухим і м'яким. Але хлопці знову проявили характер", – сказав Бейл для Sky Sports.

Білорусь втратила перемогу над збірною Уельсу – Бейл хет-триком створив диво у Росії