Білорусь та Уельс зустрічались в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.

ЧС-2022, кваліфікація

Група Е

Білорусь – Уельс – 2:3

Голи: Лісакович, 29 (пен.), Седько, 31 – Бейл, 6 (пен.), 69 (пен.), 90+3

Білорусь втратила перемогу над збірною Уельсу – Бейл хет-триком створив диво у Росії

Головна зірка номінальних гостей Гарет Бейл допоміг своїй команді здійснити вражаючий камбек у напруженому матчі проти збірної Білорусі.

На перерву валлійці йшли, поступаючись з рахунком 1:2. У другому таймі півзахисник Реала зумів вирівняти становище, а за кілька секунд до фінального свистка влучним ударом вирвав перемогу.

Уельс поки залишається на третій сходинці у групі Е, поступаючись Чехії та Бельгії.

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