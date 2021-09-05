Хет-трик Бейла у відеоогляді матчу Білорусь – Уельс – 2:3
Білорусь та Уельс зустрічались в рамках кваліфікації до ЧС-2022. Дивіться відеоогляд матчу на Футбол 24.
ЧС-2022, кваліфікація
Група Е
Білорусь – Уельс – 2:3
Голи: Лісакович, 29 (пен.), Седько, 31 – Бейл, 6 (пен.), 69 (пен.), 90+3
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Головна зірка номінальних гостей Гарет Бейл допоміг своїй команді здійснити вражаючий камбек у напруженому матчі проти збірної Білорусі.
На перерву валлійці йшли, поступаючись з рахунком 1:2. У другому таймі півзахисник Реала зумів вирівняти становище, а за кілька секунд до фінального свистка влучним ударом вирвав перемогу.
Уельс поки залишається на третій сходинці у групі Е, поступаючись Чехії та Бельгії.
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