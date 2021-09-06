Поединок квалификации к ЧМ-2022 был перенесен в Россию, поскольку европейские страны перестали принимать белорусские рейсы, а своим авиакомпаниям запретили летать в Беларусь.

Хет-трик Бейла в видеообзоре матча Беларусь – Уэльс – 2:3

Уэльс благодаря хет-трику Бейла на последних секундах вырвал победу, но сделать это было непросто, в том числе и из-за состояния газона. Трава на поле была в катастрофическом состоянии и регулярно вырывалась целыми кусками.

"Это был не лучший первый тайм, но я почувствовал, как наша игра изменилась во втором. Играть на поле было непросто, оно было очень сухим и мягким. Но ребята снова проявили характер", – сказал Бейл для Sky Sports.

Беларусь упустила победу над сборной Уэльса – Бейл хет-триком сотворил чудо в России