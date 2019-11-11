toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЗБІРНА УКРАЇНИ ШАХТАР - ДИНАМО ТАЙСОН РАСИЗМ У ФУТБОЛІ

Бейл провів тренування у загальній групі збірної Уельсу – гравець пропустив останній матч Реала

19:50 90 Читать на русском
Бейл провів тренування у загальній групі збірної Уельсу – гравець пропустив останній матч Реала
Гарет Бейл / AS

Вінгер Реала та збірної Уельсу Гарет Бейл виглядає повністю здоровим в розташуванні національної команди.

Гарет Бейл провів тренування в загальній групі збірної Уельсу сьогодні, 11 листопада. За інформацією Marca, валлієць виглядав повністю здоровим.

Реал залишився без чотирьох зірок перед матчем проти Ейбара

Нагадаємо, Бейл не отримує ігрову практику в Реалі нібито через травму. Деякі ЗМІ стверджують, що у гравця конфлікт із Зіданом, проте, сам француз запевняє, що розраховує на валлійську зірку до кінця сезону 2019/20.

До слова, збірна Уельсу зіграє проти Азербайджану та Угорщини в заключних матчах відбору до Євро-2020, матчі відбудуться 16 та 19 листопада відповідно.

Євро-2020: де відбудуться матчі, як і коли придбати квитки на поєдинки збірної України та скільки вони коштують

blog_ava
Шахтар – Динамо: відео скандального епізоду за участю Тайсона, який постраждав від проявів расизму
10:51
10729
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Уельс Уельс Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
дн
:
23
год
:
58
хв
Албанія
21:45
Андорра
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук