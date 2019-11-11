Бейл провів тренування у загальній групі збірної Уельсу – гравець пропустив останній матч Реала

Вінгер Реала та збірної Уельсу Гарет Бейл виглядає повністю здоровим в розташуванні національної команди.

Гарет Бейл провів тренування в загальній групі збірної Уельсу сьогодні, 11 листопада. За інформацією Marca, валлієць виглядав повністю здоровим.

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Нагадаємо, Бейл не отримує ігрову практику в Реалі нібито через травму. Деякі ЗМІ стверджують, що у гравця конфлікт із Зіданом, проте, сам француз запевняє, що розраховує на валлійську зірку до кінця сезону 2019/20.

До слова, збірна Уельсу зіграє проти Азербайджану та Угорщини в заключних матчах відбору до Євро-2020, матчі відбудуться 16 та 19 листопада відповідно.

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