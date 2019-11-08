Реал залишився без чотирьох зірок перед матчем проти Ейбара

Тренерський штаб Реала оголосив список гравців, які вирушать на виїзний матч 13-го туру чемпіонату Іспанії проти Ейбара.

Гарет Бейл і Хамес Родрігес не тренувалися в п'ятницю і продовжують відновлюватися після травм. Поза складом залишилися форварди Лука Йовіч і Маріано Діас. Захисник Марсело також травмований.

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Воротарі: Тібо Куртуа, Альфонс Ареоля, Дієго Альтубе.

Захисники: Даніель Карвахаль, Едер Мілітао, Серхіо Рамос, Рафаель Варан, Ферлан Менді.

Півзахисники: Тоні Кроос, Каземіро, Лука Модріч, Федеріко Вальверде, Іско.

Нападники: Еден Азар, Карім Бензема, Лукас Васкес, Родріго, Вінісіус Жуніор, Браїм Діас.

Поєдинок між Ейбаром та Реалом відбудеться завтра, 9 листопада, стартовий свисток пролунає о 19:30.

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