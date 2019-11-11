Бейл провел тренировку в общей группе сборной Уэльса – игрок пропустил последний матч Реала

Вингер Реала и сборной Уэльса Гарет Бейл выглядит вполне здоровым в расположении национальной команды.

Гарет Бэйл провел тренировку в общей группе сборной Уэльса сегодня, 11 ноября. По информации Marca, валлиец выглядел полностью здоровым.

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Напомним, Бейл не получает игровую практику в Реале якобы из-за травмы. Некоторые СМИ утверждают, что у игрока конфликт с Зиданом, однако, сам француз уверяет, что рассчитывает на валлийскую звезду до конца сезона 2019/20.

К слову, сборная Уэльса сыграет против Азербайджана и Венгрии в заключительных матчах отбора к Евро-2020, матчи состоятся 16 и 19 ноября соответственно.

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