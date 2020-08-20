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Бейл стремится вернуться в Тоттенхэм

14:19 - Читати українською
Бейл стремится вернуться в Тоттенхэм
Гарет Бейл и Жозе Моуринью / Фото Football.London

Похоже, дороги Реала и проблемного хавбека Гарета Бейла – окончательно разойдутся.

Гарет Бейл больше не хочет оставаться в лагере Реала и намерен продолжить карьеру в Тоттенхэме, сообщает Football London.

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Боссы "шпор" также не против вернуть валлийца, который выступал за лондонцев в 2007-2013 годах. Основной причиной возможного срыва перехода источник называет сумму, которую мадридцы требуют за хавбека. По данным портала transfermarkt Гарет оценивается в 28 млн евро.

Напомним, из-за своих проделок полузащитник неоднократно имел проблемы с наставником "сливочных" Зинедином Зиданом. В прошлом сезоне Ла Лиги Бейл провел 16 матчей.

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Испания Гарет Гарет Бейл Тоттенхэм Тоттенхэм Реал Мадрид Реал Мадрид Трансферы Реал Мадрид
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