Бейл отримав дискваліфікацію за матч з Вільяреалом – апеляцію Реала відхилено

Гарет Бейл не згоден зі своїм покаранням / Фото Diario AS

Вінгер Реала Гарет Бейл не допоможе своїй команді у матчі 4-го туру Прімери проти Леванте.

Бейл дискваліфікований на один поєдинок через червону картку отриману в матчі проти Вільяреала (2:2). Реал намагався оскаржити рішення арбітра, проте апеляцію мадридців не задовольнили, повідомляє AS.

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В матчі проти "жовтої субмарини" 30-річний валлієць відзначився дублем та примудрився отримати червону картку наприкінці зустрічі.

В поточному сезоні Прімери Бейл зіграв у всіх трьох поєдинках "вершкових", в яких відзначився двома голами та асистом.

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