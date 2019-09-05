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Бейл отримав дискваліфікацію за матч з Вільяреалом – апеляцію Реала відхилено

13:12 482 Читать на русском
Бейл отримав дискваліфікацію за матч з Вільяреалом – апеляцію Реала відхилено
Гарет Бейл не згоден зі своїм покаранням / Фото Diario AS

Вінгер Реала Гарет Бейл не допоможе своїй команді у матчі 4-го туру Прімери проти Леванте.

12’ Жерар Морено
75’ Мойзес Гомес
 
Гарет Бейл 45+1’
Гарет Бейл 86’
Гарет Бейл 90+3’
12’ Жерар Морено
45+1’ Гарет Бейл
75’ Мойзес Гомес
86’ Гарет Бейл
90+3’ Гарет Бейл

Бейл дискваліфікований на один поєдинок через червону картку отриману в матчі проти Вільяреала (2:2). Реал намагався оскаржити рішення арбітра, проте апеляцію мадридців не задовольнили, повідомляє AS.

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В матчі проти "жовтої субмарини" 30-річний валлієць відзначився дублем та примудрився отримати червону картку наприкінці зустрічі.

В поточному сезоні Прімери Бейл зіграв у всіх трьох поєдинках "вершкових", в яких відзначився двома голами та асистом.

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Іспанія Вільяреал - Реал Мадрид Гарет Бейл Гарет Бейл Реал Мадрид Реал Мадрид
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