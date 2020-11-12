У Мадриді хочуть позбутись Гарета Бейла, але у хавбека інші плани.

Гарет Бейл не проти отримати другий шанс у Реалі, повідомляє As з посиланням на оточення 31-річного півзахисника.

Тоттенхем вже готовий викупити Бейла – Реалу запропонують смішну суму

Відставка Зінедіна Зідана з посади наставника мадридців може лише посприяти такому розвитку подій. Натомість у таборі "вершкових" хочуть продати Гарета і сподіваються, що його гра у Тоттенхемі допоможе збільшити попит на валлійця.

Нагадаємо, лондонський клуб орендував Бейла на рік, а сам гравець пов'язаний контрактом з Реалом до літа 2022 року.

"Він не може чекати на Реал усе життя": Зізу проганяють через "cуїцидальне" рішення – Пересу підкинули 6 кандидатів