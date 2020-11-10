Нападник Реала Гарет Бейл може оформити своє повернення у Тоттенхем на постійній основі.

Тоттенхем планує викупити Гарета Бейла у мадридського Реала, який наразі виступає за лондонців на правах оренди, повідомляє Calciomercato.com.

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За інформацією джерела, "шпори" дуже задоволені виступами валлійця і готові запропонувати "вершковим" 15 млн євро за цей трансфер. Лондонці сподіваються, що це влаштує мадридців, адже це значно скоротить зарплатну відомість Реала у кризовий період на тлі пандемії.

До слова, 31-річний Бейл повернувся у Тоттенхем 19 вересня 2020 року. За умовами оренди лондонський клуб заплатить Бейлу 9,8 млн євро, а Реал продовжує виплачувати футболісту 415 тис євро на тиждень.

Нагадаємо, Бейл перейшов у Реал саме із Тоттенхема влітку 2013 року. Сума трансферу склала 101 млн євро. У нинішньому сезоні АПЛ Гарет вже зіграв три матчі за "шпор", у яких забив один гол.

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