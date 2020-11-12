В Мадриде хотят избавиться от Гарета Бейла, но у хавбека другие планы.

Гарет Бейл не против получить второй шанс в Реале, сообщает As со ссылкой на окружение 31-летнего полузащитника.

Тоттенхэм уже готов выкупить Бейла – Реалу предложат смешную сумму

Отставка Зинедина Зидана с поста наставника мадридцев может только помочь такому развитию событий. В свою очередь в лагере "сливочных" хотят продать Гарета и надеются, что его игра в Тоттенхэме поможет увеличить спрос на валлийца.

Напомним, лондонский клуб арендовал Бейла в год, а сам игрок связан контрактом с Реалом до лета 2022 года.

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