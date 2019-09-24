Бетіс впевнено здолав Леванте, Вальядолід та Гранада розписали нічию: 6-й тур Прімери, матчі вівторка

Відбулись перші поєдинки 6-го туру Прімери. Вальядолід вдома не зміг переграти Гранаду (1:1), а Бетіс вдома переміг Леванте (3:1).

Прімера, 6 тур

Вальядолід – Гранада – 1:1

Голи: Плано, 13 – Фернандес, 43

Бетіс – Леванте – 3:1

Голи: Лорен, 45+3, 48, Іглесіас, 67 – Ернані, 7

У першому матчі 6-го туру Прімери Вальядолід вдома приймав Гранаду. На жаль, Андрій Лунін вже звично мусив задовольнятись роллю резервіста – місце у воротах очікувано зайняв Масіп. Господарі швидко відкрили рахунок. На 13-й хвилині Тоні Вілья обіграв захисників у штрафному, ледь втримавши круглого у межах поля, та віддав точно на Плано, який в дотик розстріляв голкіпера. У схожому стилі Гранада відігралась на 43-й хвилині. Віктор Діас прострілив з флангу, а Карлос Фернандес замкнув – 1:1. У другому таймі команди так і не змогли визначити переможця.

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У іншому матчі до Бетіса завітав Леванте. Гості уже на 7-й хвилині відкрили рахунок. Вукчевіч класно запустив з центру поля, а Ернані на шаленій швидкості відірвався від захисників та легко переграв голкіпера – 0:1. Наприкінці тайму господарі зрівняли. Лорен після навісу з флангу влучив у штангу, м'яч відскочив прямо на нього й з другої спроби той поцілив у ворота. По перерві Бетіс забив ще двічі завдяки зусиллям Хоакіна на фланзі. Спершу вінгер прострілив на Лорена, який заштовхав м'яч у ворота й тим самим оформив дубль, а потім той самий трюк пройшов на 67-й, тільки на вістрі вже був Борха Іглесіас. У підсумку – 3:1 на користь господарів.

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